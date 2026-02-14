Olimpiadi 2026, Varnier: "Spirito olimpico ha impatto totalizzante per Cortina e Bormio"

“È chiaro che per Cortina e Bormio l’arrivo di questo evento ha un impatto totalizzante, Milano è una città che giustamente deve continuare a vivere e fare quello che fa una città importante come Milano. Ma io credo che l’atmosfera ci sia ed è quella che ci deve essere, anche i visitatori, gli sponsor globali, i nostri interlocutori, sono tutti estremamente felici dei nostri Giochi e dell’atmosfera che si vive”. Così l’ad di Fondazione Milano Cortina, Andrea Varnier, a margine della conferenza stampa, dopo una settimana dall’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.