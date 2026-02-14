Milan-Cortina, Pinheiro Braathen vince il gigante e scrive la storia per il Brasile

Sulla pista Stelvio di Bormio si scrive una pagina di storia. Lucas Pinheiro Braathen vince l’oro nel gigante regalando al Brasile la prima medaglia in assoluto ai Giochi invernali. L’atleta, che fino a due anni fa gareggiava per la Norvegia, ha preceduto di 95 centesimi l’elvetico Marco Odermatt, che ancora una volta a questi Giochi fallisce l’appuntamento con il podio più alto. Terzo posto per l’altro svizzero Loic Meillard.

“Ho sciato seguendo completamente il mio intuito e il mio cuore, non pensavo alla storia”, ha detto il brasiliano a fine gara.

Caduto Alex Vinatzer nella seconda manche dopo l’undicesimo posto nella prima run. “Ci ho provato, l’unica opzione era attaccare e dare tutto”, le parole dell’altoatesino, mentre Giovanni Franzoni ha chiuso con il 24mo tempo.