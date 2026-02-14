Germania, in 250 mila in piazza a Monaco contro regime Iran

Un’enorme affluenza al Theresienwiese di Monaco di Baviera per una manifestazione contro il regime in Iran. Come riporta Bild, la polizia bavarese stima che il numero dei dimostranti sia di circa 250.000. La gente sta manifestando pacificamente contro il regime dei mullah in Iran, alcuni sventolando bandiere statunitensi e israeliane, in quella che è finora la più grande manifestazione a Monaco. La polizia teme che i trasporti pubblici possano essere sovraffollati, poiché solo due linee ferroviarie partono dal Theresienwiese, il principale spazio pubblico della capitale bavarese.