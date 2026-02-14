Conferenza di Monaco, Macron: "L'Europa deve diventare una potenza geopolitica"

Per Emmanuel Macron l’Europa deve diventare una potenzia geopolitica. Lo ha detto durante il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania. “L’Europa si sta riarmando, ma ora dobbiamo andare oltre. L’Europa deve imparare a diventare una potenza geopolitica. Non faceva parte del nostro DNA. Ci consideravamo una costruzione politica per garantire la pace. Ci siamo riusciti. In secondo luogo, un mercato unico per garantire crescita e prosperità. Ci siamo riusciti”, ha detto il presidente francese. “Ora dobbiamo riformarlo in questo nuovo ordine. In questo nuovo contesto geopolitico, l’Europa deve diventare una potenza geopolitica”.