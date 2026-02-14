Accesso Archivi

Brasile, al carnevale di San Paolo la spettacolare sfilata delle scuole di samba

Il Sambodromo di Anhembi ha ospitato la sfilata delle scuole dei samba che ha dato il via ufficiale al Carnevale di San Paolo, in Brasile. La prima a sfilare è stata la Mocidade Unida da Mooca, al suo debutto nella massima serie della città. Con un tema coinvolgente e costumi vivaci, la scuola ha reso omaggio all’Instituto Geledés, una storica organizzazione brasiliana guidata da donne di colore che lottano contro il razzismo e il sessismo. Ha tenuto banco anche il tema del venerdì 13 incentrato sulle streghe e sul folklore. Carri dai toni scuri e spettacoli teatrali hanno trasformato il Sambodromo in uno spettacolo fantastico, rappresentando le streghe come simboli della resistenza delle donne nel corso della storia.