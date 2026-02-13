Zichichi, Giuli: "Modello da seguire da parte di tutta la comunità"

“Abbiamo partecipato alle esequie di una persona straordinaria, uno scienziato, di un uomo di conoscenza, di fede e soprattutto di pace che ci ha lasciato non soltanto degli studi straordinari, una conoscenza straordinaria ma un modello da seguire, il modello del dialogo, del confronto, al di là di ogni ideologia, di ogni appartenenza. Avete visto con quanto calore e per quanto tempo le persone che gli sono state vicine, i suoi familiari, i suoi amici, le autorità, lo hanno ricordato e fino all’ultimo hanno seguito il suo feretro. È il segno di un amore per un grandissimo italiano e di un modello da seguire da parte di tutta la comunità scientifica, istituzionale, civica”. Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli, a margine del funerale di Antonino Zichichi nella basilica di Santa Maria degli angeli e dei martiri a Roma.