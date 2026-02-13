Zichichi, Bernini: "Gli dedicheremo l’Einstein Telescope"

“Per Zichichi cerimonia solenne a cui ha presenziato anche Mattarella? Lo merita, lo meritava, lo meriterà, perché Antonino Zichichi non è un uomo del suo tempo, è un uomo del futuro. Noi gli dedicheremo la più grande infrastruttura di ricerca a cui stiamo lavorando, che è un telescopio di ultima generazione per captare le onde gravitazionali, cioè esattamente quello su cui Antonino Zichichi ha lavorato per tutta la vita”. Così la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, a margine del funerale di Antonino Zichichi nella basilica di Santa Maria degli angeli e dei martiri a Roma.