Varese, la Guardia di Finanza scopre una bisca clandestina: le immagini del blitz

I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto del gioco illegale, hanno individuato un’associazione sportiva dilettantistica, priva di autorizzazione, nei cui locali venivano praticati tornei di poker, a cadenza pressoché giornaliera, aventi le connotazioni del gioco d’azzardo. L’attività, condotta dalla Compagnia di Gallarate, è stata avviata attraverso l’analisi di contesto del territorio che aveva fatto emergere un’anomala e rilevante presenza, nelle ore serali e notturne, soprattutto il sabato e la domenica, di persone che permanevano presso l’associazione per poi andare via alle prime luci dell’alba. All’interno del locale, è stato rinvenuto un tavolo da gioco, ove veniva praticato il cosiddetto ‘sit and go’ (formula di gioco senza possibilità di rientrare al tavolo una volta terminate le fiches), che si teneva presso una saletta riservata dopo aver spento le luci del locale e aver chiuso le porte dello stabile ove era ubicato. Le operazioni di accesso nel locale hanno permesso anche di individuare 20 persone, anche poco più che ventenni, intenti a partecipare, con importanti puntate in denaro, a partite di poker Texas Hold’em attorno a tre tavoli da gioco, sopra i quali erano presenti le fiches mentre il denaro era custodito dai croupier. Tra questi anche un uomo già denunciato dalle Fiamme Gialle gallaratesi per indebita percezione del Reddito di Cittadinanza proprio in relazione alla presenza di numerose giocate e conseguenti vincite ottenute dal gioco online.