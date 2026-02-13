Sanremo 2026, Mattarella: "Musica pop parte patrimonio culturale dell'Italia"

Il Festival di Sanremo è “interessante non soltanto per la popolarità che riguarda i cantanti, che riguarda le iniziative, ma il Festival nel suo complesso, ma perché sottolinea come la musica leggera, la musica pop, facciano parte del patrimonio culturale italiano. Io sono stato ieri e l’altro ieri a Cortina e lunedì a Milano per le Olimpiadi. Domattina andrò a Nuoro, per ricordare il premio Nobel a Grazia Deledda. Sono tre forme diverse di cultura nel nostro Paese. Ma tra loro c’è un filo conduttore comune: non ci sono differenze, tra queste dimensioni. E quindi il Festival nel momento in cui esprime, raccoglie, esprime sollecita anche i giovani a impegnarsi e a partecipare alla dimensione della musica leggera e della musica pop, è una cosa che rientra nell’ambito culturale del nostro Paese”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i partecipanti della 76° edizione del Festival di Sanremo, accompagnati dal Conduttore e Direttore Artistico, Carlo Conti, e dalla Co-conduttrice Laura Pausini