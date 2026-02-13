Perù, oltre cento coppie si sposano tutte insieme: le immagini dell'evento

Più di un centinaio di coppie si sono sposate giovedì con un matrimonio di massa nella capitale peruviana, Lima, poiché il governo della città le ha aiutate a festeggiare San Valentino un po’ in anticipo. Alcune coppie sono arrivate in auto decorate con fiori, ma la maggior parte è arrivata a piedi, portando una bottiglia d’acqua o un fazzoletto per asciugarsi il sudore estivo. Tutti hanno risparmiato fino a 149 dollari in pratiche burocratiche per formalizzare il loro matrimonio in un Paese dove, secondo i dati ufficiali, le coppie che vivono in unioni libere sono più numerose delle coppie sposate. Il comune ha allestito un’area nel Parque de las Aguas dove le spose potevano truccarsi, mentre agli sposi è stata regalata una rosa bianca da mettere sulle loro giacche. Le nozze ‘di massa’ sono state celebrate dal sindaco di Lima, Renzo Reggiardo. In Perù il tasso di natalità è in calo dal 2019, quando sono nati 581.000 bambini, mentre nel 2024 ne sono nati solo 417.000, secondo i dati ufficiali.