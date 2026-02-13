Olimpiadi 2026, Zelensky: "Onorificenza per Heraskevych"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso pieno sostegno allo skeletonista Vladyslav Heraskevych, squalificato dai Giochi di Milano-Cortina dopo aver rifiutato l’ultima richiesta del Comitato Olimpico Internazionale di utilizzare un casco diverso da quello che onora gli atleti caduti nella guerra con la Russia. Zelensky ha annunciato per lui un’onorificenza statale. Nel suo videomessaggio, Zelenskyy ha criticato la decisione del Comitato Olimpico Internazionale, affermando che non rispecchia i principi di pace e giustizia del movimento olimpico.