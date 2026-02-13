Olimpiadi 2026, Mornati: "Felice che Brignone abbia chiuso un cerchio"

“Ha fatto tanto la ragazza per recuperare in questi dieci mesi, ha lavorato benissimo con gli staff federali, noi raccogliamo un po’ i frutti, il Coni fa da supporto alle federazioni. Siamo felici di aver dato la nostra mano e siamo felici che la ragazza abbia chiuso il cerchio”. Lo ha detto il segretario generale del Coni e capo missione dell’Italia Team ai Giochi Invernali Carlo Mornati parlando da Casa Italia a Cortina commentando l’oro vinto da Federica Brignone in supergigante ai Giochi di Milano Cortina. “E’ una storia stupenda, bella da raccontare, ce ne sono tante altre molto simili alla sua che magari non hanno lo stesso lieto fine – ha proseguito – Ricordo che Goggia quattro anni fa quando è venuta a Pechino aveva la tibia rotta. Di storie a lieto fine ce ne sono tante, Federica oggi ha dato visibilità a tante atlete che vincono ma fanno un sacrificio pazzesco per ritornare sul podio”.