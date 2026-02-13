Lega, Molinari: "Partito è sempre stato dei leghisti, avanti su autonomia"

“La Lega è sempre stata dei leghisti. Non abbiamo mai smesso di lavorare sui temi identitari e su cui stiamo ottenendo grandi risultati grazie anche alla spinta del segretario Salvini, che venivano oscurati da certi dichiarazioni di altri”. Così il capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari, all’uscita dal consiglio federale in via Bellerio a Milano. “Tanto per fare un esempio concreto questa settimana probabilmente mercoledì in consiglio dei Ministri verranno approvate le preintese delle quattro regioni Liguria, Piemonte e Lombardia e Veneto che hanno avviato il percorso per l’autonomia e questo è un ulteriore passaggio fondamentale perché dopo questo ci sarà l’approvazione in conferenza delle regioni e poi i primi atti parlamentari di indirizzo. Stiamo andando a passo veloce verso la realizzazione dell’autonomia che è da sempre il pilastro della nostra azione politica”.