Grecia, murale omaggia Maria Callas: è il migliore del 2025

Un nuovo simbolo artistico che omaggia Maria Callas impreziosisce la città di Kalamata, in Grecia: un murale monumentale, proclamato il migliore al mondo nel 2025. L’opera è firmata dall’artista Kleomenis Kostopoulos, che ha scelto di raffigurare il celebre soprano, le cui radici paterne risalgono proprio alla regione greca della Messenia, dove si trova Kalamata. L’artista spiega di aver voluto rappresentare non solo la diva, ma un’allegoria della città stessa. Il murale, infatti, non si intitola “Maria Callas”, bensì “Kalamata”, a sottolineare il legame profondo con il territorio. Kostopoulos ha evitato un ritratto idealizzato, preferendo un’immagine più umana e autentica. Tra i dettagli spiccano rami d’albero, uccelli locali e prodotti agricoli simbolo della zona, come le celebri olive di Kalamata.