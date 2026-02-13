Francesca Albanese, Onu: "Non condividiamo gran parte di ciò che dice"

Dopo la Francia, anche la Germania chiede le dimissioni di Francesca Albanese per la sua “posizione insostenibile su Israele“.

“Non siamo d’accordo con gran parte di ciò che dice”, ha commentato il portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che però ha chiarito: “Se gli Stati membri hanno un problema con i relatori speciali, è una questione che spetta a loro affrontare”. Intanto la relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi smentisce di aver mai detto che Israele “è nemico dell’umanità”. “Critico lo Stato di Israele così come tutti gli organismi indipendenti criticano gli Stati di competenza, è nel processo di scrutinio dell’Onu”, ha dichiarato Albanese a Piazza Pulita, in onda su La7. “Ho detto che Israele commette genocidio, apartheid e crimini di guerra, non ho detto che è un nemico dell’umanità”, ha sottolineato, aggiungendo: “Tutto ciò che è stato detto di me è falso, quindi è diffamatorio”.