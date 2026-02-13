Clima, Trump cancella le norme sulle emissioni volute da Obama nel 2009: "Tutto questo è morto, finito"

Giovedì l’amministrazione Trump ha revocato una decisione di Obama del 2009 che per lungo tempo è stata la base centrale per l’azione degli Stati Uniti per regolare le emissioni di gas serra e combattere il cambiamento climatico, la mossa più aggressiva del presidente repubblicano per ridurre le normative sul clima. La norma messa a punto dall’Environmental Protection Agency annulla una dichiarazione del governo del 2009 nota come “constatazione di pericolo” che stabiliva che l’anidride carbonica e altri gas serra minacciano la salute e il benessere pubblico. La constatazione del pericolo da parte dell’amministrazione Obama è il fondamento giuridico di quasi tutte le normative climatiche previste dal Clean Air Act per veicoli a motore, centrali elettriche e altre fonti di inquinamento che stanno riscaldando il pianeta. Trump ha spiegato che quel regolamento è “morto, finito”, sottolineando che le restrizioni hanno solo “fatto peggiorare le auto” e le hanno rese “più costose”.