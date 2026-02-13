Australia, ad Adelaide una jeep a tema 'Jurassic Park'

Un veicolo a tema preistorico attira l’attenzione sulle strade di Adelaide, in Australia. Il proprietario della jeep ispirata ai veicoli di Jurassic Park si chiama Zakary Weyer e porta orgogliosamente in giro per la città la sua auto. Che è una replica della Jeep Jurassic Park, l’avventura letteraria e cinematografica ispirata a un mondo vissuto 65 milioni di anni fa. In tutto il mondo, una base di fan appassionati sta riportando in vita i veicoli dell’iconico film sui dinosauri. Il Jurassic Park Motor Pool offre guide e strumenti online per chiunque desideri costruire la propria replica.