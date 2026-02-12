Phishing su WhatsApp: falso concorso di danza ruba account e chiede soldi ai contatti

(LaPresse) È in corso una nuova campagna di phishing che si diffonde tramite WhatsApp. Gli utenti ricevono un messaggio apparentemente inviato da un contatto noto, con un invito a cliccare su un link per votare una bambina impegnata in un presunto concorso di danza. Il link rimanda a una pagina web che richiede l’inserimento del numero di telefono e di un codice ricevuto via SMS. Inserendo questi dati, la vittima consegna di fatto ai truffatori il controllo del proprio account WhatsApp. A quel punto, i malviventi possono contattare immediatamente familiari e amici fingendo emergenze e chiedendo somme di denaro con urgenza, mentre il legittimo titolare perde l’accesso al profilo e non riesce più a avvisare i propri contatti. La Polizia di Stato invita a prestare la massima attenzione: non bisogna aprire link ricevuti tramite messaggistica, anche se provengono da numeri in rubrica, soprattutto se richiedono dati personali o codici di verifica. È fondamentale non comunicare il proprio numero né il codice SMS su pagine sconosciute. Per proteggere l’account, si consiglia di attivare l’autenticazione a due fattori e di verificare le sessioni attive su altri dispositivi, rimuovendo quelle non riconosciute. In caso di sospetta compromissione, è importante informare subito i propri contatti. La Polizia Postale è al lavoro per individuare i responsabili della truffa e bloccare la diffusione del phishing.