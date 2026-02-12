Olimpiadi 2026, ministro Sport ucraino: "Esclusione Heraskevych una vergogna"

(LaPresse) Il ministro dello Sport ucraino Matvii Bidnyi, che si trova a Milano, commenta l’esclusione dell’atleta di skeleton Vladyslav Heraskevych dalle Olimpiadi 2026, a causa del casco, usato a Milano Cortina, con le foto degli sportivi ucraini rimasti vittime della guerra. “E’ ovviamente una vergogna e una decisione ingiusta. Il nostro atleta non ha violato le regole, era solo una commemorazione che lui riteneva giust o fare. Ovviamente faremo ricorso, ma tutto il popolo ucraino supporta Vladyslav e per il popolo ucraino ha già vinto, tutti lo supportiamo”, ha dichiarato Bidnyi. A chi gli chiedeva se avesse sentito l’atleta e quale fosse il suo umore il ministro ha spiegato: “Per i cittadini ucraini non esiste una condizione di buon umore. Abbiamo perso molte vite per essere qui ed è proprio questo c he Vladislav vuole dire, che tutte queste persone su quel casco si sono state uccise in questa guerra. E noi possiamo essere qui solo perché i nostri militari muoiono ogni giorno. Quindi è importante esserne consapevoli quando si prende questa decisione, parleremo con loro. Vladyslav ovviamente, non è dell’umore migliore”.