Calcio, La Russa: "Torni sport praticato da ragazzi per divertirsi"

“Se non c’è la passione dei giovani, il calcio è destinato a diventare sempre più uno spettacolo, importante, di successo, e sempre meno uno sport. Quello che lo fa sport è la passione e naturalmente questa è legata all’etica, per cui attenzione a tutte le scelte”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine del convegno ‘Oltre il tifo. Raccontare il calcio tra etica e passione’, a Palazzo Giustiniani, a Roma. “Cerchiamo di fare in modo che il calcio sia di nuovo il più possibile praticato dai ragazzi non per diventare campioni, ma per divertirsi”, ha aggiunto La Russa.