Arezzo, esplode camion con bombole d’ossigeno: sei feriti

(LaPresse) Momenti di paura a Bibbiena, in provincia di Arezzo, dove un camion che trasportava bombole d’ossigeno ha preso fuoco causando sei feriti. L’allarme è scattato intorno alle 10 in via Michelangelo. Secondo quanto riferito dal 118 della Asl Toscana Sud Est, alcune bombole presenti sul mezzo sono esplose in rapida successione, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre il personale sanitario ha attivato il protocollo per le maxi emergenze. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze infermierizzate. Tra i feriti ci sono un vigile del fuoco, che ha riportato lievi ferite a una mano durante le operazioni, e l’autista del camion, che ha riportato leggere ustioni alle mani e sintomi di intossicazione da fumo. Coinvolte anche due mamme e i loro due bambini, che si trovavano in un’abitazione vicina al punto dell’esplosione. Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Bibbiena per accertamenti: nessuno risulta in gravi condizioni. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incendio e accertarne le cause.