Ue, lapsus di Foti: ”Vertice? Nostra posizione concordata con Usa…Anzi no con Germania”

“Il nostro paese porterà nel vertice informale in Belgio una posizione concordata con gli Stati Uniti….no scusate con la Germania”.

Il lapsus del ministro degli Affari Europei, Tommaso Foti, ad una domanda sul vertice informale che l’Italia terrà in Belgio sulla competitività dell’Ue. Un lapsus sottolineato ironicamente dai giornalisti presenti, che ha scatenato la reazione stizzita del ministro: “E’ un lapsus, ma non significativo – ha detto -. L’avessimo concordata anche con gli Stati Uniti quale sarebbe il problema”.