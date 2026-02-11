Senegal, studente muore durante manifestazione: migliaia di giovani in piazza

Migliaia di studenti hanno lasciato martedì la principale università del Senegal dopo che le autorità hanno chiuso gli alloggi studenteschi e sospeso le lezioni a tempo indeterminato in seguito alla morte di uno studente durante le proteste per gli aiuti finanziari non pagati. Auto bruciate e barricate rotte hanno disseminato i terreni dell’Università Cheikh Anta Diop dopo che le tensioni tra studenti e polizia sono scoppiate lunedì in scontri mortali. I disordini hanno causato la morte di Abdoulaye Ba, uno studente di chirurgia dentale del secondo anno, in una delle università pubbliche più prestigiose del Senegal. Gli studenti davanti ai cancelli dell’università hanno espresso indignazione mentre caricavano le valigie sui taxi.