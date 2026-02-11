Accesso Archivi

Pistoia Capitale Italiana del Libro alla Borsa Internazionale di Turismo

LaPresse
Pistoia Capitale Italiana del Libro (CIDL26) si presenta come destinazione d’eccellenza alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo in corso a Fiera Milano Rho. Oltre 1500 eventi piccoli, medi e grandi in programma tra gennaio e dicembre e un progetto improntato ai principi della bibliodiversità con iniziative in tutti i luoghi di aggregazione del centro e delle periferie: Pistoia è stata così al centro di un’affollata sessione organizzata dalla Regione dal titolo: “Toscana una fiaba da vivere insieme” (presente anche l’Assessore Regionale a Economia, Agricoltura e Turismo Leonardo Marras). Operatori del settore, visitatori della Fiera e stampa specializzata hanno assistito alla proiezione del video istituzionale dell’anno di Capitale del Libro che è stato introdotto da un intervento di Giordano Bruno Guerri, Presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

Guerri ha sottolineato il legame a doppio filo tra Pistoia e Pinocchio nel bicentenario della nascita dell’autore Carlo Lorenzini “Collodi”: il padre del più noto burattino della letteratura mondiale, non a caso al centro del logo della Capitale del Libro 2026, scelse il nome d’arte Collodi in onore del borgo d’origine della madre e luogo dove trascorse gran parte della sua infanzia che si trova proprio in provincia di Pistoia. “Le ragioni per visitare la Toscana sono milioni: in particolare, ci sono appunto Pistoia, Capitale del Libro, e Collodi che sta rinascendo”, ha detto Guerri. “Organizziamo a Pistoia una conferenza al mese di argomento pinocchiesco e collodiano e poi abbiamo in progetto un film – fra poco inizieranno le riprese – su Carlo Collodi: ovviamente si girerà nelle zone dove ha vissuto e ha scritto”. “E poi mostre e iniziative – ha aggiunto il Presidente della Fondazione Collodi – che porteranno l’immagine di questa bellissima Regione, in particolare della provincia di Pistoia in tutto il mondo”. Il Parco di Pinocchio a Collodi – ha spiegato Guerri – è attualmente oggetto di una profonda operazione di riordino e a marzo si presenterà ai visitatori di nuovo efficiente.