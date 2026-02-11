Niscemi, Pichetto: "Con piattaforma Sim potevamo accorgerci della frana"

Secondo Gilberto Pichetto Fratin, se il Sistema di Monitoraggio fosse stato già attivo, sarebbe stato possibile segnalare uno smottamento in corso e quindi il principio della frana di Niscemi.

“Non credo sia avvenuto da un momento all’altro. Credo che sarebbe stato anche possibile monitorare, ma questa è una mia valutazione”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a margine di ‘Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici’, a Roma. “Non si può tornare indietro, perché la frana c’è e non si può fermare con un decreto del governo. Quello che è importante in questo momento – ha aggiunto Pichetto – è monitorare qual è lo stato d’avanzamento e valutare quelli che sono gli interventi anche di demolizione volontaria. Poi c’è tutta la parte che riguarda gli indennizzi o gli aiuti al sistema”.