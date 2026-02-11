L'Iran commemora la rivoluzione del 1979: la tv di Stato mostra migliaia di persone con la foto di Khamenei

L’Iran ha celebrato il 47° anniversario della Rivoluzione Islamica del 1979. La televisione di Stato ha mostrato migliaia di persone in tutto il Paese partecipare a manifestazioni filo-governative, con i partecipanti che intonavano slogan anti-America e portavano con sé la foto dell’Ayatollah Khamenei. Il presidente Masoud Pezeshkian è salito sul palco di Azadi Square a Teheran e ha insistito sul fatto che l’Iran è disposto a negoziare: “Non stiamo cercando di dotarci di armi nucleari. Abbiamo ripetuto più volte che siamo pronti a qualsiasi verifica. È l’alto muro di sfiducia che l’America e l’Europa hanno costruito con le loro parole che impedisce ai colloqui di portare a risultati concreti”. Tuttavia, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica non è stata in grado per mesi di ispezionare e verificare le scorte nucleari dell’Iran.