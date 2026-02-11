Iran, Araghci: "I nostri missili non fanno parte dei negoziati e non ne faranno parte"

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che il programma missilistico balistico del Paese non fa parte dei colloqui con gli Stati Uniti. “Nessuno può fare nemmeno la più piccola cosa contro i nostri missili. I nostri missili non fanno parte dei negoziati e non ne faranno parte”, ha dichiarato Araghchi durante le commemorazioni per l’anniversario della Rivoluzione Islamica del 1979. Washington e Teheran sono impegnati in negoziati sul programma nucleare iraniano, all’interno dei quali Israele vorrebbe che venissero inclusi dei limiti al programma missilistico balistico iraniano e il sostegno a gruppi militanti come Hamas in Palestina e Hezbollah in Libano.