Arabia Saudita, il principe William pianta un albero nella riserva naturale di Sharaan

Il principe William ha concluso la sua visita di tre giorni in Arabia Saudita visitando Hegra, il sito patrimonio dell’umanità nella contea di Alula. L’erede al trono di Gran Bretagna si è recato anche nella riserva naturale di Sharaan, dove ha parlato con i ranger della conservazione e della rigenerazione dell’area, nonché della reintroduzione di gazzelle, orici e leopardi arabi, specie in grave pericolo di estinzione. Qui il principe William ha anche piantato un albero, dando il suo contribuito all’iniziativa di piantumazione intrapresa per rafforzare la fragile geologia della zona, proteggere le specie autoctone e ripristinare i boschi di acacie.