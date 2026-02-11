Australia, presidente israeliano Herzog pianta albero nel giardino dell'ambasciata Canberra

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha piantato due ulivi con sua moglie presso l’ambasciata israeliana durante la sua visita a Canberra. Anche i genitori di Herzog, Chaim e Aura, piantarono alberi presso l’ambasciata durante la loro visita nel 1986, quando il padre di Herzog, Chaim, era presidente di Israele. Herzog è stato invitato in Australia per una visita di stato volta a consolare gli ebrei australiani in lutto dopo che 15 persone furono uccise in un attacco antisemita a Bondi Beach a Sydney nel dicembre dello scorso anno. La sua visita ha suscitato discordie civili in alcune parti del paese. Lunedì sera la polizia si è scontrata con centinaia di manifestanti radunati davanti al municipio di Sydney. Hanno spruzzato spray al peperoncino sulla folla e 27 persone sono state arrestate, di cui 10 accusate di aggressione alla polizia, si legge in un comunicato della polizia. La protesta è continuata dopo che gli organizzatori del Palestine Action Group hanno perso un ricorso in tribunale contro un ordine della polizia che impediva loro di marciare dal municipio al parlamento del Nuovo Galles del Sud. A Melbourne, migliaia di manifestanti si sono radunati fuori dalla stazione ferroviaria del centro di Flinders Street, poi hanno marciato per diversi isolati verso la Biblioteca di Stato, bloccando il traffico serale nelle ore di punta, ha detto la polizia. La visita di Herzog in Australia si concluderà giovedì