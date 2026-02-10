Turismo, Attilio Fontana: "Overtourism si potrà contrastare con aiuto AI"

(LaPresse) “Secondo me, questa è una cosa che si potrà contrastare quando si applicherà anche all’interno del turismo l’intelligenza artificiale, perché si potranno prevedere con grande anticipo queste situazioni e quindi intervenire per evitare che si creino degli ingorghi eccessivi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione della Bit 2026, a Rho Fiera Milano, rispondendo a una domanda sull’overtourism. Il governatore esprime poi soddisfazione per come stanno andando le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.