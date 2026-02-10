San Siro, Sala: “Nessun rimpianto, non è più uno stadio adeguato”

(LaPresse) Lo stadio di San Siro ha fatto da cornice alla cerimonia di inaugurazione olimpica, uno degli ultimi grandi eventi ospitati dall’impianto prima della demolizione, dopo la vendita a Inter e Milan. Un momento simbolico, che per il sindaco di Milano Giuseppe Sala rappresenta una chiusura senza rimpianti. A margine della cerimonia di commemorazione delle vittime delle foibe, Sala ha ribadito come San Siro non sia più uno stadio adeguato ai tempi, pur riconoscendone il valore storico e il ruolo centrale avuto per la città. Un’occasione di “giusta gloria”, ha spiegato il sindaco, escludendo però qualsiasi possibilità di ripensamento sul futuro dell’impianto. Parlando delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Sala ha sottolineato il grande lavoro organizzativo che sta emergendo fin dai primi giorni di gare, richiamando l’esperienza positiva già maturata con Expo. Un successo costruito anche grazie all’impegno dei volontari e alla forte partecipazione del pubblico, evidente non solo durante la cerimonia inaugurale ma anche negli eventi sportivi, come la finale del pattinaggio artistico a squadre. Secondo il sindaco, lo spirito olimpico è presente e coinvolgente, confermando la capacità di Milano di gestire e valorizzare grandi eventi internazionali.