Giorno del Ricordo 2026, Milano commemora le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

(LaPresse) Milano ha commemorato le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata con una cerimonia davanti al monumento dedicato in piazza della Repubblica, in occasione del Giorno del Ricordo. Alla commemorazione ha preso parte il sindaco Giuseppe Sala, che ha ricordato il ruolo della città nell’accoglienza di molti esuli. Secondo Sala, Milano è stata per migliaia di persone un luogo di speranza, anche se la ricostruzione di una nuova vita non è stata semplice, spesso segnata da discriminazioni o diffidenza. Ricordare oggi gli esuli, ha sottolineato il sindaco, significa riconoscerne la tenacia e il coraggio dimostrati nel ricominciare. Alla cerimonia ha partecipato anche Piero Tarticchio, esule e figlio di una vittima delle foibe, nonché autore della scultura commemorativa presente a Milano. Tarticchio ha ricordato il lungo periodo di oblio che ha segnato questa tragedia, un silenzio che ha fatto sentire molti esuli “inermi e dimenticati”, sottolineando come l’istituzione del Giorno del Ricordo abbia finalmente restituito dignità e giustizia alla loro storia.