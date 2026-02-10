Gaza, nuovo ponte umanitario con l'Italia: l'arrivo di 26 pazienti a Ciampino

(LaPresse) Un C130J Hercules dell’Aeronautica Militare è atterrato a Roma Ciampino portando in Italia 26 pazienti palestinesi in condizioni urgenti e i loro familiari, nell’ambito di una nuova operazione umanitaria a favore della popolazione civile della Striscia di Gaza. A bordo del velivolo, uno dei tre impiegati oggi per questa missione congiunta, c’erano in totale 117 persone. All’arrivo, nell’area dell’aeroporto riservata al 31° Stormo, sono stati accolti quattro pazienti minorenni e i loro accompagnatori. Sul posto erano presenti ambulanze pronte a trasferire i pazienti verso diverse strutture ospedaliere: due al Policlinico Umberto I e uno al Bambino Gesù di Roma, e uno al Santobono di Napoli. L’operazione è stata resa possibile grazie al coordinamento della Presidenza del Consiglio e alla collaborazione tra diversi ministeri, con il contributo della Croce Rossa Italiana e delle strutture sanitarie coinvolte. Con questo nuovo trasferimento, il numero complessivo di civili palestinesi assistiti e accolti in Italia supera le 900 persone. Il trasferimento rientra nel più ampio impegno umanitario italiano per Gaza, che include l’invio di aiuti via mare e via aerea, supporto sanitario e la partecipazione alla missione europea EUBAM Rafah, recentemente tornata operativa al valico omonimo.