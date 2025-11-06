Gaza, nuova evacuazione umanitaria: l'arrivo in Italia di 19 bambini malati

(LaPresse) Diciannove bambini malati di Gaza sono stati evacuati in Italia a bordo di due C-130 e un Boeing 767 dell’Aeronautica Militare. I voli, partiti dall’aeroporto di Eilat in Israele, sono atterrati a Roma, Milano e Verona, nell’ambito della sedicesima operazione umanitaria italiana dal gennaio 2024. I bambini, accompagnati dalle famiglie, sono stati ricoverati in 15 ospedali italiani, con priorità ai piccoli affetti da malattie congenite gravi, gravi ferite o amputazioni. Dall’inizio del programma, l’Italia ha già accolto 215 minorenni palestinesi insieme alle loro famiglie, per un totale di oltre 750 persone. Il generale Giovanni Maria Iannucci ha sottolineato l’impegno italiano a favore dei bambini, definendo l’evacuazione un intervento concreto e umanitario.