Epstein Files, Starmer: “Non mi tirerò indietro dal mandato che mi è stato affidato”

Il premier britannico Keir Starmer ha affermato che non si “allontanerà” mai dal mandato che “mi è stato affidato” e “non rinuncerà mai” ad aiutare le persone. Il leader laburista, dopo le polemiche che hanno colpito Downing Street in seguito alla pubblicazione dei nuovi file sul caso Epstein che hanno coinvolto l’ex ambasciatore negli Usa Peter Mandelson, parlando nell’Hertfordshire, ha definito quella trascorsa “una settimana impegnativa”. “Sono davvero lieto che il mio gabinetto sia unito nel sostenermi in questa battaglia”, ha aggiunto Starmer.