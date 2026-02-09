Ucraina, bombardamento russo su Odessa: distrutti anche edifici civili

(LaPresse) – Una persona è morta in un attacco con droni delle forze russe nelle aree residenziali di Odessa, in Ucraina. Lo riporta Rbc-Ukraine citando il capo dell’amministrazione militare regionale Serhiy Lysak, secondo cui il raid ha danneggiato condomini ed edifici privati, nonché infrastrutture comunali. Sono state, inoltre, segnalate interruzioni delle comunicazioni in diverse aree. L’attacco ha causato un incendio sul tetto di uno dei grattacieli. Registrati anche danni a un gasdotto, che hanno richiesto il tempestivo intervento delle squadre di emergenza.