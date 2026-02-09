Caso Epstein, Ghislaine Maxwell interrogata oggi da Congresso

(LaPresse) Ghislaine Maxwell, ex compagna e complice di Jeffrey Epstein, sarà interrogata oggi a porte chiuse dal Congresso statunitense in una deposizione in videoconferenza dal carcere. Secondo il suo legale, invocherà il Quinto emendamento e si avvarrà del diritto di non rispondere.

Maxwell sta scontando una condanna a 20 anni per aver reclutato ragazze per Epstein, morto suicida in prigione nel 2019. Dai cosiddetti “file Epstein” emergono anche donazioni di Maxwell legate alla nascita della Clinton Global Initiative, inclusa una da un milione di dollari risalente al 2002. I documenti confermano i rapporti tra Epstein, Maxwell e ambienti politici di primo piano, pur senza prove di reati a carico di Bill Clinton. La deposizione odierna si inserisce in un’inchiesta più ampia che punta a chiarire il sistema di relazioni e finanziamenti costruito dal finanziere.