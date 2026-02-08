Thailandia al voto: le elezioni generali anticipate sono una corsa a tre

I seggi si sono chiusi domenica in Thailandia mentre è iniziato il conteggio dei voti in un’elezione generale anticipata vista come una corsa a tre tra visioni concorrenti di politica progressista, populista e clientelare vecchio stile. La battaglia per il sostegno di 53 milioni di elettori registrati si inserisce in un contesto di lenta crescita economica e di accresciuto sentimento nazionalista. Mentre più di 50 partiti si contendono le urne, solo tre – il Partito popolare, Bhumjaithai e Pheu Thai – hanno l’organizzazione e la popolarità a livello nazionale per ottenere un mandato vincente. La maggioranza semplice dei 500 parlamentari eletti sceglie il prossimo primo ministro. I sondaggi locali prevedono costantemente che nessun partito otterrà la maggioranza, rendendo necessaria la formazione di un governo di coalizione. Anche se il Partito popolare progressista è considerato favorito per conquistare una pluralità, la sua politica riformista non è condivisa dai suoi principali rivali, che potrebbero bloccarlo unendo le forze per formare un governo.