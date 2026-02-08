Milano Cortina, Lindsey Vonn cade nella libera femminile: i commenti dei fan

“È una perdita enorme e un vero peccato. Ho ascoltato la sua storia, la sua rinascita dopo la prima caduta e la sua lotta per tornare alle Olimpiadi quest’anno, e mi sento davvero triste per lei. Sono sicura che non siamo gli unici a provare questo sentimento”. Così una fan statunitense dopo la brutta caduta di Lindsey Vonn nella libera femminile ai Giochi di Milano Cortina. La campionessa statunitense è caduta rovinosamente sfiorando la seconda porta, dopo circa 12-13 secondi di gara, nella discesa libera all’Olympia delle Tofane. “Lottare e strapparsi il legamento crociato anteriore una settimana fa, perseverare e spingersi oltre per tornare e ottenere un risultato del genere. Ovviamente non è quello che tutti volevano, ma speriamo che stia bene. C’è molto di più di una semplice competizione in tutto questo, ma speriamo che stia bene e che sia tutto a posto”, il commento di un altro fan.