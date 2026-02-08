Accesso Archivi

domenica 8 febbraio 2026

Milano Cortina, la brutta caduta di Lindsey Vonn nella libera femminile

LaPresse

Sfuma dopo pochi metri il sogno olimpico di Lindsey Vonn ai Giochi di Milano Cortina. La campionessa statunitense è caduta rovinosamente sfiorando la seconda porta, dopo circa 12-13 secondi di gara, nella discesa libera in corso all’Olympia delle Tofane. È stata caricata sopra la toboga e portata via sull’elicottero giunto per i soccorsi. Un lungo applauso dalla tribuna dell’Olympia delle Tofane ha accompagnato l’uscita di scena della campionessa statunitense. Vonn era tornata a gareggiare l’anno scorso proprio per preparare l’appuntamento olimpico ma si era già fatta male nelle scorse settimane nella discesa di Crans Montana rimediando la rottura del legamento crociato.mnu