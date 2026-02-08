Milano Cortina, la brutta caduta di Lindsey Vonn nella libera femminile

Sfuma dopo pochi metri il sogno olimpico di Lindsey Vonn ai Giochi di Milano Cortina. La campionessa statunitense è caduta rovinosamente sfiorando la seconda porta, dopo circa 12-13 secondi di gara, nella discesa libera in corso all’Olympia delle Tofane. È stata caricata sopra la toboga e portata via sull’elicottero giunto per i soccorsi. Un lungo applauso dalla tribuna dell’Olympia delle Tofane ha accompagnato l’uscita di scena della campionessa statunitense. Vonn era tornata a gareggiare l’anno scorso proprio per preparare l’appuntamento olimpico ma si era già fatta male nelle scorse settimane nella discesa di Crans Montana rimediando la rottura del legamento crociato.mnu