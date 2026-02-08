Giappone, nevicate record nel giorno delle elezioni

Urne aperte dalle 7 in Giappone (le 23 di sabato in Italia) per le elezioni parlamentari che la premier conservatrice Sanae Takaichi spera possano garantire al suo partito di governo una vittoria abbastanza ampia da consentirle di portare avanti il suo programma politico. Le nevicate record che hanno colpito il nord del Giappone nelle ultime settimane, bloccando le strade e causando decine di vittime in tutto il Paese, potrebbero ostacolare le operazioni di voto o ritardare lo spoglio dei voti nelle zone più colpite. Venerdì il Ministero degli Affari Interni aveva dichiarato che circa il 40% dei seggi elettorali avrebbe chiuso in anticipo a causa delle condizioni meteorologiche. L’agenzia meteorologica giapponese ha emesso un’allerta per “nevicate intense” nelle prefetture di Tottori, Fukui e Kyoto. Nella regione occidentale di Kinki sono previsti circa 70 centimetri di neve in 24 ore. Anche la regione centrale di Kanto ha registrato nevicate continue da sabato, con la città di Tokyo ricoperta da circa 5 centimetri di neve.