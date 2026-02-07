Olimpiadi 2026, Varnier: "Serata speciale, record 61mila spettatori per cerimonia Milano"

“La giornata di ieri è stata speciale, perché la cerimonia è l’evento che impegna di più il Comitato organizzatore per la presenza del massimo numero di stakholder, media, spettatori e dignitari. È un importante esame per chi da anni sta preparando i Giochi. Sono contento che le cose siano andate bene”. Lo ha detto il ceo della Fondazione Milano Cortina Andrea Varnier incontrando la stampa al Main Media Center di Milano all’indomani della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. “Non era semplice nel contesto particolare che abbiamo scelto. La cerimonia per la prima volta si è svolta in 4 luoghi diversi con il braciere da accendere in centro a Milano. Sono soddisfatto del risultato portato a casa”, ha aggiunto. “Dare la possibilità agli atleti in montagna di vivere una vera cerimonia, sfilando con la loro bandiera, li ho visti sorridenti”, ha detto ancora Varnier. “Crediamo di aver fatto poi il record per il maggior numero di biglietti venduti per una cerimonia con 61.221, ma circa altre 10mila persone erano presenti nelle cerimonie remote. Quindi numeri straordinari per una cerimonia invernale, una grande sfida di cui siamo molto orgogliosi”, ha dichiarato Varnier.