Olimpiadi 2026, un migliaio i partecipanti al corteo pro Pal a Milano

Sono circa un migliaio i manifestanti proPal, contro l’Ice e gli ‘sprechi’ delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina, scesi in piazza a Milano per un corteo partito da Piazzale Medaglie d’Oro, a Porta Romana dietro lo striscione ‘riprendiamoci le città liberiamo le nostre montagne’, firmato dal Comitato insostenibili Olimpiadi. Il corteo è stato aperto da una performance per denunciare l’abbattimento di alberi per far spazio agli impianti olimpici: “Un inno per protestare contro lo scempio che c’è stato di larici abbattuti per costruire la pista di bob a Cortina. Un lariceto di 200 anni, più di 500 larici che noi abbiamo riportato simbolicamente in vita”, ha spiegato un’attivista. Al corteo sono presenti molti giornalisti stranieri, in città per l’evento olimpico, e imponente è il dispiegamento delle forze dell’ordine per il controllo dell’ordine pubblico.