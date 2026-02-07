Olimpiadi 2026, a corteo Milano manifestanti su tetto ex mercato Corvetto

Un gruppo di manifestanti è salito sul tetto dell’ex mercato comunale di piazza Ferrara nel quartiere Corvetto ed ha esposto degli striscioni con la scritta ‘stop speculazioni nei quartieri’, ‘lunga vita ai quartieri popolari’. I manifestanti hanno acceso dei fumogeni e spiegato che l’azione è stata decisa per lo stato di abbandono in cui versa la struttura, che sarebbe dovuta essere riqualificata dal comune di Milano: “Secondo le promesse dell’amministrazione” ma che versa in stato di abbandono. Il corteo è poi proseguito verso piazzale Corvetto.