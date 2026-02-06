Usa, Trump lancia TrumpRx: vendita diretta di farmaci a prezzi scontati

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il lancio di TrumpRx.org, una nuova piattaforma per la vendita diretta di farmaci ai consumatori, presentata come uno dei pilastri del piano dell’amministrazione per ridurre il costo delle medicine negli USA. Il sito consentirà ai pazienti di acquistare alcuni farmaci con prescrizione a prezzi scontati, negoziati direttamente dal governo federale con le principali aziende farmaceutiche. Secondo quanto dichiarato dal capo della Casa Bianca, i prezzi di medicinali molto diffusi come Ozempic e l’insulina di Eli Lilly subiranno una riduzione significativa. Il leader di Washington ha inoltre spiegato che gli accordi raggiunti con le grandi case farmaceutiche prevedono anche nuovi investimenti negli Stati Uniti, nell’ambito di una strategia volta a rafforzare la produzione interna e contenere i costi sanitari. La Casa Bianca ha ufficializzato il lancio di TrumpRx durante un evento pubblico, definendo l’iniziativa “una delle più trasformative nella storia della sanità americana”. Come riportato dalla CNN, la piattaforma fungerà da canale di intermediazione tra pazienti e aziende disposte a vendere determinati farmaci a chi paga in contanti, rinunciando all’assicurazione sanitaria. I medicinali disponibili saranno offerti a prezzo calmierato attraverso questo nuovo modello di distribuzione.