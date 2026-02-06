Olimpiadi 2026, Mattarella incontra a sorpresa i ragazzi di PizzAut

Incontro a sorpresa per Sergio Mattarella che, prima di recarsi alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina, ha ricevuto la visita dei ragazzi di PizzAut, la prima pizzeria gestita da persone affette da autismo. A raccontare la visita è Nico Acampora, fondatore della pizzeria, tra i tedofori che hanno portato la fiamma olimpica a Monza. L’incontro, come raccontato sui profili social della pizzeria, è avvenuto nel capoluogo brianzolo, dove Acampora e i ragazzi che lavorano nel locale, hanno atteso il Capo dello Stato che li ha salutati, abbracciandoli uno per uno.