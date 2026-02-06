Napoli, Lego Challenge alla Federico II: centinaia di studenti si sfidano con enigmi, modellini e robotica

Centinaia di studenti, tra i 13 e i 17 anni, si sono sfidati in una competizione di STEM e robotica, risolvendo enigmi e superando prove attraverso modellini realizzati con mattoncini LEGO® e programmati in classe. Alla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli Federico II si è tenuta questa mattina, per il secondo anno consecutivo, la “First Lego League Challenge”.

Ogni squadra è stata chiamata a completare missioni legate alla scoperta del sottosuolo, con particolare riferimento all’archeologia (tema dell’anno UNEARTHED™), su un tappeto di 114 cm x 236 cm che riproduce un sito di scavo, tra reperti, rovine e rilievi geofisici. Le gare hanno visto squadre provenienti dalla Campania e da altre regioni competere in simultanea in una sfida della durata di due minuti e mezzo, guidando piccoli robot costruiti e programmati utilizzando set LEGO® motorizzati.

L’organizzazione della tappa partenopea è stata affidata ai docenti della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, che hanno ricoperto i ruoli di arbitri e giudici di gara, coordinati dai professori Laura Celentano, Alfonso William Mauro e Viviana Saitto. Presente il presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Andrea Prota, che ha portato i saluti istituzionali, e il presidente della Scuola di Robotica di Genova, Emanuele Micheli, referente nazionale della First Lego League.