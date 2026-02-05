Usa, Trump: "Probabilmente andrò in paradiso"

“Penso davvero che probabilmente dovrei farcela” ad arrivare in paradiso, “voglio dire, non sono un candidato perfetto ma ho fatto un sacco di cose buone per persone perfette”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando al National Prayer Breakfast.

“Perché l’ultima volta mi sono divertito molto. C’era un sacco di gente. Eravamo in 60.000 e stavo parlando del fatto che non andrò mai in paradiso. Non ci andrò mai e poi mai. E stavo scherzando. Cercavo di esserlo, sapete, non si può essere sarcastici con loro perché scrivono le tue parole. E le persone che leggono quelle parole sono molto diverse, ma ho detto: “Non andrò mai in paradiso, non credo di esserne degno. Non credo ci sia nulla che io possa fare”. Ma tutte queste cose buone che sto facendo, anche per la religione. Sai, la religione è tornata più forte che mai. Voglio dire, devo dirtelo. Ma ho detto, anche se ho fatto questo e tante altre cose, ho fatto dei nomi, ho detto: “Non sono all’altezza, non andrò in paradiso”. Il New York Times ha pubblicato in prima pagina un articolo in cui si dice che Donald Trump sta mettendo in discussione la sua vita e il significato della sua vita. No, mi stavo solo divertendo. Penso davvero che probabilmente dovrei farcela. Voglio dire, non sono un candidato perfetto, ma ho fatto un sacco di cose buone per persone perfette”.