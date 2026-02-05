Olimpiadi 2026, in stazione Centrale anche la polizia del Qatar

Ha suscitato molta curiosità tra i turisti e i passanti che oggi affollavano piazzale Duca d’Aosta, la presenza delle forze di polizia del Qatar, con una mezza dozzina di uomini e sei mezzi, impegnati in uno shooting fotografico di fronte alla stazione Centrale. Le forze dell’ordine qatariote, che partecipano alla sicurezza dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, sono giunte in città da alcuni giorni. Come si legge sul sito del ministero dell’Interno, il ministro Matteo Piantedosi, lo scorso settembre si è recato in Qatar dove ha sottoscritto, nel quadro del dialogo strategico bilaterale e della dichiarazione congiunta siglata dal presidente Meloni un accordo sulla sicurezza relativo ai giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. L’intesa ha permesso l’invio di forze di sicurezza qatarine in Italia per contribuire alla gestione dell’ordine pubblico sulla scia della proficua collaborazione già instaurata in occasione della Coppa del Mondo FIFA a Doha del 2022.