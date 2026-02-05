Milano Cortina, Fugatti: "Al via la sala operativa a Cavalese: 1.600 addetti in campo"

“Siamo a Cavalese dove è stata creata la centrale operativa della protezione civile trentina e delle forze dell’ordine locali e nazionali che lavoreranno insieme su sicurezza e soccorso. Siamo sotto gli occhi del mondo: se tutto funzionerà al meglio sarà merito del lavoro che si svolgerà in questa sala e dell’impegno dei tanti operatori coinvolti”. Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, inaugurando oggi a Cavalese la sala operativa della Protezione civile che coordinerà 1.600 addetti alla sicurezza delle sedi dei Giochi invernali di Predazzo e lago di Tesero.